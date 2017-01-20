Заоблачные цифры: эксперт назвал расценки за участие в инаугурации Трампа

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический аналитик Тарас Чорновил.

По его словам, он узнал из нескольких источников о том, что самый дешевый пакет, который предусматривает лишь право прийти за несколько часов до начала, выстоять в очереди, пройти детальную проверку и зайти на очень простенькие трибуны вдоль дороги, по которой будет идти президент к Белому дому после инаугурации, стоит 25.000 $.

«Это за стояние с несколькими тысячами таких же тщеславных на холоде, без лавочек и других признаков комфорта. Есть другие, более дорогие пакеты, которые явно выкупает "элита" бедствующей и воюющей страны», – отметил Чорновил.

Он сообщил, что за право попасть на какие-то праздничные завтраки или обеды с минимальной программой, но без Трампа и его семьи, надо заплатить 50 000 долларов.

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«За участие в приемах с участием семьи Трампа или кого-то из нового кабинета (зайдут сделают тост и пойдут, возможно еще групповое фото на память) – 100 000. За рядовое присутствие на приеме, где будет сам Трамп - пол миллиона долларов! Есть специальные пакеты, как участие в отобранной массовке во время инаугурации или возможность персонально пожать для фото руку Трампа. Но там цены вообще заоблачные», – написал Чорновил.

При этом, по его данным, собранные средства пойдут на американскую благотворительность.

«Люди, которые ни одной гривны не дали на помощь своей армии, инвалидам-защитникам страны, сиротам, готовы тратить сотни тысяч на американских сирот или спасение какой живности в каких-то реках США ради тупых и примитивных понтов!», – резюмировал Чорновил.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Вашингтоне Трамп посетил службу в Епископальной церкви Святого Иоанна неподалеку от Белого дома. Согласно Конституции, присягу принимает председатель Верховного суда США.

Часть мероприятий уже состоялась 19 января. В частности, в первой половине дня Дональд Трамп вместе с избранным вице-президентом Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.