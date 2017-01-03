СБУ отреагировала на скандальное заявление кандидата в президенты Франции по Крыму

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

По его словам, подобные заявления отдельных политиков недопустимыми, не соответствуют международным реалиям, однако это заявление не является официальным заявлением власти Французской Республики.

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«Если речь шла бы об официальном деятеле, был бы вызов посла, нота протеста. Что касается СБУ, мы оставляем право действовать в соответствии с теми заключениями, к которым придем. Это может быть и запрет на въезд на территорию нашего государства этому лицу, другие ограничения, которые могут касаться иностранцев», - сказал Ткачук.

«Но первую скрипку в этом вопросе должно играть Министерство иностранных дел Украины относительно оценки таких политических заявлений», - добавил он.

Ранее Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила, что аннексия Крыма Россией "не является незаконной".