Президентский рейтинг: Порошенко и Тимошенко поддерживает почти равное количество избирателей - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, обнародованные на пресс-конференции директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

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«Если бы выборы президента происходили в ближайшее время, то без статистически значимой разницы были бы показатели Порошенко и Тимошенко», - сказал он.

Согласно данным опроса, за Порошенко готовы проголосовать 11,9% тех, кто принял бы участие в выборах, за Тимошенко - 11,1%.

За руководителя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко - 8,4%, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко - 7,2%, председателя Радикальной партии Олега Ляшко - 6,1%, премьер-министра Владимира Гройсмана - 4,2%, депутата из фракции «Оппозиционный блок» Вадима Рабиновича - 5,1%, городского голову Львова Андрея Садового - 4,5%.

Опрос проведен с 16 по 20 декабря этого года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2018 респондентов, погрешность не превышает 2,3%.