Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России

Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций против России, введенных из-за дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе.

"19 декабря Совет продлил экономические санкции, направленные на отдельные секторы российской экономики, до 31 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

Вопрос действия экономических санкций в отношении России связан с выполнением ею Минских договоренностей по стабилизации ситуации на Донбассе.

Как сообщил собственный корреспондент «Радио свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, решение будет обнародовано завтра.

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EU has decided to extend its eco sanctions against #Russia to 31 July 2017. will be publ. in EU official journal tomorrow. #Ukraine#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 декабря 2016 г.

Напомним, 1 июля экономические санкции в отношении России были продлены до 31 января 2017 года. Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.