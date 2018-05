Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России

Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций против России, введенных из-за дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе.

"19 декабря Совет продлил экономические санкции, направленные на отдельные секторы российской экономики, до 31 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

Вопрос действия экономических санкций в отношении России связан с выполнением ею Минских договоренностей по стабилизации ситуации на Донбассе.

Как сообщил собственный корреспондент «Радио свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, решение будет обнародовано завтра.

EU has decided to extend its eco sanctions against #Russia to 31 July 2017. will be publ. in EU official journal tomorrow. #Ukraine#Crimea