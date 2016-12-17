Климкин заявляет о подготовке дополнений к санкционному списку против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил журналистам.

"Мы постоянно работаем над этим санкционным списком. Мы будем пытаться адаптировать этот список по мере того, как будем иметь четкие данные, кто вовлечен в процессы в отношении наших политических узников. Поскольку для того, чтобы поставить человека в санкционный список, нам нужны реальные доказательства", - подчеркнул Климкин.

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"Мы по каждому случаю, когда наши политические узники находятся или на территории России, или на территории оккупированного Крыма, стараемся четко выяснить на основе той информации, которую получаем от родных, на основе той информации, которую получаем от международных правозащитных организаций и адвокатов, чтобы четко построить список, кто должен быть в него внесен", - подчеркнул министр.

"Сейчас мы готовим новые дополнения к санкционному списку", - резюмировал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 17 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ (№ 467/2016), которым вводится в действие решение СНБО о продлении на год ранее введенных санкций, а также о введении на год дополнительно санкций против ряда юридических и физических лиц, который вступил в силу 31 октября 2016 года.

Решением СНБО в санкционный список, введенный в 2015 году, было дополнительно включено 335 физических лиц. Ранее в списке было 347 человек.