В РФ предлагают ввести строгий учет украинцев, которые прибывают в оккупированный Крым

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ предлагает ввести механизм строгого учета лиц, которые въезжают на территорию оккупированного Крыма из Украины. Об этом заявил заместитель начальника управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН РФ Андрей Комиссаров пишет ТАСС.

Он отметил, что миграционный режим и оккупированном Крыму нужно строить, учитывая его «стратегически важное место расположение и конфликт с соседней Украиной».

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"Буквально 13 декабря директор ФСБ сделал заявление о росте угрозы терактов украинских диверсионных групп в Крыму. В связи с этим очевидна необходимость разработки мероприятий по максимально строгого учета лиц, прибывающих на территорию Крыма из Украины и контроля за их пребыванием на полуострове", - заявил он.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Крыму проукраинского активиста Игоря Мовенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"В Севастополе сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения "Азов" на улице города. Бил, судя по видео и свидетельствам очевидцев, сотрудник полиции в штатском, толпа вокруг поддерживала", - говорится в сообщении.