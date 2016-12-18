Правозащитники рассказали, сколько суд в Гааге будет изучать отчет о преступлениях России в Крыму

Об этом в своей статье для газеты "Зеркало недели. Украина" пишет представитель правозащитной организации «Центр информации по правам человека» Николай Мирный.

Автор указывает, что Офис прокурора в Гааге не ограничен временными рамками, а изучение российско-грузинского вооруженного конфликта заняло у него восемь лет, поскольку правительство вводило суд в заблуждение. "Грузинский вопрос затянулся так долго, потому что правительство этой страны вводило суд в заблуждение, уверяя, что оно расследует преступления в Южной Осетии. Как известно, МУС работает на принципе комплиментарности. То есть, начинает расследовать преступления только в том случае, когда понимает, что страна не хочет или по разным причинам не способна расследовать международные преступления", – говорится в статье.

По словам Мирного, правозащитники не одобряют того, что в результате действий президента Петра Порошенко перспектива присоединения Украины к МУС отодвинулась на три года. Так, председатель Европейского комитета против пыток Николай Гнатовский считает, что в качестве полноправного члена суда Украина могла бы сэкономить много времени. "Мы снова стали в позицию объекта вместо того, чтобы быть активным субъектом. Мы открылись и сказали: "Вот смотрите на все наше белье и думайте, что с этим делать". Если бы мы были членом МУС, то могли бы сразу передать ситуацию на рассмотрение прокурору и, как минимум, сэкономили бы время на одном этапе - предварительном расследовании", - объясняет он, отказываясь прогнозировать, возбудит ли гаагский прокурор дело по преступлениям в Крыму.

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Правозащитники, при этом, сходятся во мнении, что в случае возбуждения дела расследование будет сложным, если учесть изолированность полуострова и отказ РФ от сотрудничества с МУС.

Как сообщалось, в ноябре Группа правозащитников направила на рассмотрение Международного уголовного суда отчет с доказательствами преступлений против человечности на территории оккупированного РФ Крымского полуострова.

15 ноября Международный уголовный суд в Гааге сравнил аннексию Крыма с международным вооруженным конфликтом.

Уже на следующий день, 16 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда.