Италия на саммите ЕС выступила против расширения санкций в отношении России и продления их срока

Об этом после однодневного саммита ЕС в Брюсселе сообщили его участники, передает Радио Свобода.

«У нас была дискуссия, которая, к счастью, закончилась без учета варианта, который был бы, по моему мнению, ошибочным, - реагировать на ситуацию в Сирии и Алеппо санкциями ЕС против России», - сказал премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Также, по его словам, большинство стран согласились с Италией, что ошибкой было бы введение против Москвы новых санкций, в дополнение к тем, которые уже наложены из-за агрессии России в Украине.

Италия была и среди тех стран, которые выступили против предложения Польши продолжить действующие санкции против России на год, а не на шесть месяцев.

Читайте такжеСоветник Трампа провел в Москве консультации о возможности снятия санкций с России

«Некоторые из наших коллег стремились бы, возможно, продлить санкции и на 12 месяцев, но на самом деле это было ясно с самого начала, что можно поддерживать наш нынешний формат», - сказал председатель Европейского совета Дональд Туск.

Польша и некоторые другие страны были обеспокоены тем, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться ослабить давление на Россию, когда он вступит в должность в следующем году. Туск сказал, что еще слишком рано говорить о том, какой будет политика Трампа.

Как известно, саммит ЕС 15 декабря принял решение об очередном продлении санкций против РФ. Нынешние санкции истекают в конце января следующего года.