Названы имена представителей России на тайной встрече Савченко в Минске (видео)

19:43, 13 декабря 2016
Политика
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На тайной встрече нардепа Надежды Савченко с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР" в Минске присутствовали представители России в Контактной группе по гуманитарным вопросам.

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Такую информацию Савченко подтвердила журналисту, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает Радио Свобода.

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Так, кроме Александра Захарченко ("ДНР") и Игоря Плотницкого ("ЛНР") на тайной встрече присутствовали россияне Михаил Балуев, Олег Шкряба. 

"Это как раз и есть представители третей стороны. Они есть в минской Контактной группе по гуманитарным вопросам ", - заявила Савченко.

Также присутствовал Владимир Рубан ("Офицерский корпус").

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.

Как известно, Савченко возглавляла избирательный список "Батькивщины" на досрочных парламентских выборах осенью 2014 года.

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Новость в сюжете: Тайные переговоры Савченко с главарями "ДНР/ЛНР"
Теги: #боевики#Минск#Савченко