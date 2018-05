Названы имена представителей России на тайной встрече Савченко в Минске (видео)

The code has been copied to

Такую информацию Савченко подтвердила журналисту, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает Радио Свобода.

Так, кроме Александра Захарченко ("ДНР") и Игоря Плотницкого ("ЛНР") на тайной встрече присутствовали россияне Михаил Балуев, Олег Шкряба.

"Это как раз и есть представители третей стороны. Они есть в минской Контактной группе по гуманитарным вопросам ", - заявила Савченко.

Также присутствовал Владимир Рубан ("Офицерский корпус").

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.

Как известно, Савченко возглавляла избирательный список "Батькивщины" на досрочных парламентских выборах осенью 2014 года.