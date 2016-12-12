Савченко рассказала, зачем тайно встречалась с главарями боевиков

Об этом она заявила на брифинге в Киеве, который транслировал телеканал «112 Украина».

По ее словам, встреча «была направлена на то, чтобы усилить «минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».

Кроме того, Савченко подчеркнула, что ездила в Минск не с дипломатическим паспортом. «Я с дипломатическим паспортом езжу только в те командировки, куда меня отправляет Верховная Рада Украины. Я ездила с украинским паспортом», - сказала она.

«Они (поездки) не тайные, они рабочие», - прокомментировала Савченко то, что встреча в Минске не анонсировалась.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.