Франция призвала РФ и Украину воздержаться от эскалации напряженности на фоне военных учений

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Поводом для особого беспокойства Парижа стало занятие военными кораблями Черноморского флота РФ позиций вблизи западного побережья оккупированного Крыма в ответ на начало украинских ракетных испытаний на юге страны.

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"Франция обеспокоена размещением российских военных кораблей у побережья Крыма. Мы призываем все стороны воздерживаться от эскалации и начать диалог, который Франция готова поддержать всеми возможными средствами", - сказал в четверг, 1 декабря, пресс-секретарь французского министерства иностранных дел Ромэн Надаль.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых было проведены воздушные стрельбы.

Россия пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе временно оккупированного Крыма.