Сигнал России и легитимные оборонительные испытания: европейские эксперты о ракетных стрельбах ВСУ возле Крыма

Одни говорят, это суверенное и законное право государства осуществлять на своей территории подобные маневры. Другие настроены критически. По их мнению, это может сыграть только на руку Путину и его пропаганде, а также отвлечь от Украины страны Запада, которые еще сомневаются в своей позиции в отношении России, передает Радио Свобода.

Это – легитимные оборонительные испытания, на которые имеет право каждое суверенное государство, которое придерживается международных соглашений, в частности, Соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так считает доктор Джефри Ларсен, известный аналитик и исследователь из Оборонного колледжа НАТО, базирующегося в Риме.

"Если Украина хочет на своей территории испытать вооружение – то это законное оборонительное тестирование. В то же время, это может рассматриваться как умышленное действие, цель которого - послать России сигнал. А там это могут расценить как провокацию, что потенциально опасно. Но, как суверенная нация, украинцы, придерживаясь ограничений в вооружениях, могут проводить эти испытания", – говорит Ларсен.

Но не только НАТОвский эксперт не исключает, что в нынешней ситуации такой шаг может нести немалую опасность, потому что с российской стороны это, безусловно, расценивают как провокационные действия.

Федерико Сантопинто, брюссельский эксперт по вопросам урегулирования кризисов при аналитическом центре «Группа исследований и информации относительно мира и безопасности» (GRIP), объясняет: «На своей земле украинцы могут делать, что хотят, поэтому эти испытания легитимные, в отличие от того, что делает Россия в Крыму».

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«В то же время, после американских выборов наступила неопределенность, поэтому некоторые государства пытаются поиграть своими мышцами или проверить поведение других. Сейчас именно это и происходит, и мышцы показывает прежде всего Россия. Однако, не думаю, что это приведет к конфронтации», – добавляет эксперт.

Стоило бы прекратить этот «круговорот» показательных военных действий для нагнетания напряжения, считает Свен Бископ: аналитик из брюссельского Королевского института международных отношений «Эгмонд». По его мнению, Запад должен показывать свое единство России, которая может реагировать, только демонстрируя свою военную мощь.

"Что бы украинцы не делали, россияне могут прибегнуть к еще большей эскалации, поэтому это не имеет смысла. Понятно, что это вполне законно, но это не означает, что это мудро. Это на руку Путину: в экономическом смысле он слабый, поэтому он и направляет игру в военное пространство. Поэтому нам следует крепко придерживаться санкций и особенно оставаться объединенными в политическом смысле – это гораздо важнее", – говорит аналитик по вопросам обороны в Институте Эгмонд.

Еще категоричнее оценивает военные испытания Украины вблизи Крымского полуострова брюссельский блогер, главный редактор военного интернет-издание Bruxelles2 Николя Грос-Верейде. Он считает, эти действия являются откровенно провокационными и предостерегает, что в случае эскалации напряжения или открытого вооруженного конфликта с Россией полагаться на НАТО Украине не стоит.

"Российская пропаганда говорит, что начали войну не они, а другие, хотя мы понимаем, что это неправда. Но своими действиями украинцы придают силу утверждением, что, мол, это они провоцируют Россию. Для части европейцев, которые говорят, что Киев не делает достаточно для мира, это станет подтверждением этой идеи. В то же время, стоит помнить: ни один европейский солдат не пойдет умирать за Украину", – откровенно говорит Грос-Верейде, напоминая, что когда Россия аннексировала Крым, никто с НАТО, ЕС или США не вмешался.

Брюссельский блогер объясняет, что украинцы должны усвоить уроки истории: в 1956-м был Будапешт, в 1968-м – Прага, затем Польша – и никогда НАТО или Запад не вмешивались в зоны российского влияния: "Украина хоть и находится в зоне смешанного влияния, но она не является членом НАТО, а подобные военные испытания могут только отвратить от нее некоторые страны-союзницы. Потому что после Крыма, если Запад и ввел санкции и выразил политическое несогласие с действиями Москвы, то в военном плане Украина была и будет оставаться одна".

Как сообщал УНИАН, 1 декабря произошло 16 пусков украинских ракет, все они достигли цели, задачи выполнены в полном объеме. Обучения Воздушных сил ВСУ продолжатся 2 декабря.

По данным СМИ, Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб близ Крыму.