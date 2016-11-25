Легализация оружия в Украине позволит победить чёрный оружейный рынок - депутат

На заседании Комиссии рассмотрено обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины с требованием скорейшего рассмотрения и принятия Закона Украины "О гражданском оружии и боеприпасах", который уже прошёл первое чтение в Верховной Раде Украины, но к сожалению уже более двух лет продолжает пылиться недрах парламента.

Иван Ступак сказал: - "на сегодняшний день, только в Киевской области по официальной статистике открыто почти 38.000 уголовных производств и каждый год их количество продолжает расти. Из этого числа, почти 5.000 это преступления против жизни, здоровья и собственности граждан. Принятие этого закона в короткий срок откроет цивилизованный рынок торговли огнестрельным оружием для всех граждан Украины, позволит победить чёрный оружейный рынок, с также позволит гражданам защитить себя и своё имущество от преступных посягательств."

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США, Франция, Швейцария, Израиль, Эстония и другие развитые страны уже имеют подобные законы.

"Статистика этих стран говорит, что после принятия такого закона, уровень преступности снизился почти в два раза" - отметил Иван Ступак.

Напомним, заместитель главы Национальной полиции, начальник патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что Украина пока не готова к легализации огнестрельного оружия.

Фацевич заявил, что полномочий полиции, прописанных в законодательстве, достаточно, а добропорядочным гражданам следует выполнять требования полицейских.