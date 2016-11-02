Турчинов: санкции против РФ только начали давать результат, нельзя их ослаблять

Как сообщила пресс-служба СНБО, об этом он заявил во время встречи с председателем подкомитета по безопасности Европейского Парламента Анной Эльжбетой Фотигой и депутатами Европарламента.

Во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины и агрессию России против нашего государства.

Турчинов подчеркнул, что пока не прекратятся обстрелы со стороны российско-террористических группировок, «любые спекуляции России вокруг Минска не имеют никакого смысла, а заявления Путина о желании мирного урегулирования - цинизм и дезинформация».

Кроме того, он отметил, что продолжается активная милитаризация оккупированного Крыма:

«Там размещается наступательное оружие, в том числе способное нести ядерный потенциал. Аналогичный сценарий разворачивается на Балтике в Калининградском регионе».

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По словам Турчинова, санкции, введенные несколько лет назад, только сейчас начинают давать результат: «Именно поэтому сейчас говорить о сокращении или ослаблении санкций означало бы ломать тот единый фронт, который сложился в Европе против агрессора – России».

«Наоборот, - добавил он, - следует начать ужесточать санкции до достижения конкретного результата - освобождения оккупированных территорий, прекращения агрессивных военных операций РФ и прекращения гонки вооружения, которую сейчас ведет Россия».

В свою очередь Фотига подчеркнула поддержку Европейским Союзом реформ и евроинтеграционного курса Украины и понимание необходимости продолжения санкций против РФ.

Европейские депутаты выразили надежду, что либерализация визового режима с Европой для Украины состоится уже в ближайшее время, и на ратификацию соглашения об Ассоциации всеми странами-членами ЕС.