В повестке дня октябрьской сессии Европарламента нет "безвиза" для Украины

В опубликованной на сайте Европарламента повестке дня будущей сессии не упоминается вопрос либерализации визового режима ни для Украины, ни для Грузии. Также не упоминается и рассмотрение так называемого механизма приостановки безвизового режима.

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Его утверждение называют главным препятствием визовой либерализации с Украиной и Грузией.

Как сообщал УНИАН, 20 мая министры внутренних дел страны ЕС согласовали свою позицию относительно так называемого механизма экстренного приостановления безвизового режима с третьими странами.

По информации иностранных СМИ, в тот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что вопрос предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины не будет рассматриваться в ближайшее время. В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также заявил, что "никаких новых решений по визовой либерализации" не будет принято до утверждения механизма быстрой остановки безвизового режима.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидает, что Европейский Союз в октябре-ноябре вынесет положительное решение по введению безвизового режима с Украиной.

20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года.

В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации. 5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.