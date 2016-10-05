"Безвизовая эпопея": ЕС обсудит, как реагировать на возможный поток мигрантов из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания правительства.

"Вопрос заключается только в том, что сейчас Европейский парламент совместно с Европейским Советом должен согласовать механизм реагирования на миграционные риски. Эта дискуссия продолжается, в основном не в плане сути, а в плане распределения полномочий... Мы очень надеемся, что этот механизм будет согласован в этом месяце", - сказал Климкин.

Читайте такжеКлімкін заявив про необхідність вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з РФ

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года.

В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации. 5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.