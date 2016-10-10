Посол ЕС: разработка механизма приостановления безвизового режима не связана с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Посол напомнил позицию Европейской комиссии, которая считает, что Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима. Он добавил, что Еврокомиссия предложила отменить визовый режим Европарламенту и Европейскому Совету.

В то же время он подтвердил, что в ЕС обсуждается вопрос приостановления безвизовых режимов, и рассказал, при каких обстоятельствах это может произойти. "Это не привязано к Украине", – сказал дипломат, но добавил, что вопрос введения механизма приостановления в ЕС обсуждается.

"Европейский Союз сталкивается с огромным вызовом, связанным с миграцией, и некоторыми трудностями в решении этой проблемы. Это означает, что опять же, визовый режим с Украиной не имеет ничего общего с этой проблемой миграции", – сказал Мингарелли.

Также он отметил, что обсуждение введения механизма приостановки безвизового режима происходит в условиях, которые не являются очень благоприятными.

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"Я надеюсь, что Украина получит безвизовый режим быстро, но я не в той позиции, чтобы назвать вам дату. Я (этого) не знаю", – заявил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, 20 мая министры внутренних дел страны ЕС согласовали свою позицию относительно так называемого механизма экстренного приостановления безвизового режима с третьими странами.

По информации иностранных СМИ, в тот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что вопрос предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины не будет рассматриваться в ближайшее время.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также заявил, что "никаких новых решений по визовой либерализации" не будет принято до утверждения механизма быстрой остановки безвизового режима.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидает, что Европейский Союз в октябре-ноябре вынесет положительное решение по введению безвизового режима с Украиной.