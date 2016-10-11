В МИД объяснили, почему нельзя разрывать дипотношения с Россией

Такое объяснение дал директор политического департамента Министерства иностранных дел Алексей Макеев в эфире одного из украинских телеканалов, передает "5 канал".

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Как пример он напомнил, что Грузия с РоссийскойФедерацией общается только через Швейцарию. Если же Киев разорвет дипотношения, то может потерять возможность защищать и вытаскивать из плена своих граждан.

Макеев подчеркнул, что контакты на других уровнях с агрессором практически отсутствуют. Исключением является общение в "нормандском формате", направленное на разрешение конфликта на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Украине придется вводить в отношении России более жесткие меры, чем визовый режим.