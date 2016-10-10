Украина изучает вопрос о выходе из СНГ – Климкин

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

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«Мы изучаем вопрос выхода (из СНГ), у нас есть несколько десятков соглашений, касающихся, например, взаимного признания дипломов, выплаты пенсий, и сейчас мы заканчиваем работу, которая позволит нам урегулировать эти соглашения. Мы очень надеемся, что мы сможем сделать менеджмент этих соглашений отдельно, и тогда этот вопрос опять встанет. Я как раз являюсь последовательным сторонником выхода из СНГ», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2016 г. Климкин заявил, что не видит перспективы пребывания Украины в СНГ. Министр напомнил, что формально Украина не является членом СНГ.