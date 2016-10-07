"Кто начал войну?": депутат от "Оппоблока" с трудом произнес, что Россия - агрессор (видео)
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко с трудом произнес, что Россия является агрессором.
Это произошло в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.
Павленко заявил, что от украинской власти в первую очередь зависит окончание войны на Донбассе. На это ведущий ток-шоу Сергей Иванов спросил у депутата: "Кто начал войну?".
"Кто начал войну? Ну очевидно...", - сказал Павленко и не смог продолжить дальше, засмеявшись. Когда в студии поднялся шум, депутат сказал, что сможет ответить на это вопрос.
"Агрессия Российской Федерации в Украине, есть аннексированный Крым Российской Федерацией, и есть сегодня российская агрессия на Донецкую и Луганскую области", - сказал наконец Павленко.
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Напомним, Верховная Рада отклонила законопроект относительно запрета или ограничения использования медийной продукции государства-агрессора и гастролей российских артистов, которые не осудили оккупацию РФ территории Украины.