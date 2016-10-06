Рада отказалась запретить гастроли российских артистов, поддерживающих оккупацию территории Украины

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, за соответствующий законопроект №4303 проголосовали только 174 депутата при 226 минимально необходимых.

Законопроектом предлагалось установить особенности проведения мероприятий гастролеров, связанных с государством-агрессором.

Предполагалось, в частности, что гастроли таких артистов могут проводиться в Украине только при условии, что они до начала соответствующего мероприятия предоставят организаторам письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины государством-агрессором.

Читайте такжеВ Мукачево запретили давать концерты артистам, которые выступают в России во время войны

В случае проведения такого гастрольного мероприятия с нарушением требований предполагалось привлечение организатора к административно-хозяйственной ответственности в форме наложения штрафа в размере 50% от минимальной заработной платы на момент совершения правонарушения, умноженной на максимальное количество зрителей, на которое рассчитан соответствующий зал или площадка, на которой состоялось мероприятие. При этом полученный организатором гастрольного мероприятия доход в результате его проведения с нарушением требований должен изыматься по решению суда в государственный бюджет Украины.

Требование об осуждении оккупации территории Украины государством-агрессором для выступления в Украине предлагалось распространить и на творческих работников, членов художественного, артистического персонала театра, которые являются гражданами государства-агрессора. Лицам из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, предлагалось полностью запретить участие в спектаклях и театральных постановках на территории Украины. Штрафовать театры за нарушение этих норм должны были бы в размере 10 минимальных зарплат за каждый случай.

Читайте также"Им здесь не место": Минкульт хочет создать агентство для запрета пророссийских артистов

Кроме того, документом предлагалось запретить трансляцию музыкальных произведений, впервые опубликованных после 1 января 2014 года, по крайней мере один из авторов (соавторов) или исполнителей (соисполнителей) которых включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, или является гражданином государства-агрессора, который публично не высказывался об осуждении оккупации территории Украины.

Рада также отказалась направить законопроект на повторное первое чтение и от возвращения его авторам на доработку, после чего дважды отказалась вернуться к его рассмотрению вновь.

Как передает корреспондент УНИАН, в знак протеста против полной неподдержки законопроекта председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, который был одним из его авторов, покинул сессионный зал.

Документ был инициирован 6 депутатами из фракции "Народный фронт", двумя из "Блока Петра Порошенко", одним из "Самопомочи" и внефракционным Дмитрием Ярошем.