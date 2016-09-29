Франция о расследовании сбитого рейса MH17: Россия должна быть конструктивной

Об этом спикер МИД Франции заявил сегодня на брифинге, сообщает посольство Франции в Украине.

"Франция приветствует обнародование отчета Международной комиссии по расследованию катастрофы рейса MH17. Это решающий этап в установлении фактов и ответственных, которые привели к этому одиозному преступлению.

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Мы призываем Российскую Федерацию конструктивно и прозрачно сотрудничать со следствием, которое должно продолжиться в ближайшие месяцы, в соответствии со сделанным ей приглашением", - подчеркнул спикер МИД.

"Франция будет рядом со странами, членами Международной группы по расследованию, дабы обеспечить, чтобы виновные ответили за свои действия перед правосудием в соответствии с резолюцией 2166, которую принял Совет безопасности ООН 21 июля 2014 года", - отметил спикер.

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Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.