МН17: сведения о "Буке" посеяли раздор между Россией и Западом - The Guardian

Об этом пишут Люк Хардинг и Алек Лун в статье "МН17: сведения о ракете "Бук" посеяли раздор между Россией и Западом", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Москва столкнулась с перспективой ожесточенного правового противостояния с Западом после того, как международное расследование пришло к выводу, что ракета "Бук", привезенная из России, сбила рейс МН17.

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Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов (JIT) сообщила, что ракета была выпущена из деревни, находившейся под контролем пророссийских повстанцев. На пресс-конференции в голландском городке Ньювегейн, следователи рассказали о существовании "неопровержимых доказательств" того, что ракета Бук 9M38 сбила Боинг 777 Малазийских авиалиний, что привело к гибели 298 человек на борту.

Россия сразу же отвергла выводы, которые могут привести к экстрадиции российских граждан для судебного разбирательства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что "вся эта история, к сожалению, окружена огромным количеством домыслов и неквалифицированной, непрофессиональной информации".

Следователи, среди которых представители Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, заявили, что их выводы были основаны на большом количестве подтверждающих доказательств, в том числе судебно-медицинских экспертизах, показаниях свидетелей, спутниковых изображениях, радиолокационных данных и перехваченных телефонных звонках.

Следствие установило:

* Ракета была запущена с поля в 6 км к югу от города Снежное, территория находилась под контролем пророссийских боевиков.

* "Бук" привезли в восточную Украину с территории России, а затем его транспортировали на белом грузовике Volvo. Свидетели, фотографии и видео показывают, что его сопровождали несколько других транспортных средств и "вооруженные люди в военной форме".

* Было идентифицировано около 100 человек, которые могут быть связаны со сбитием MH17 или перевозкой "Бука".

* Свидетели на месте запуска вблизи города Первомайский сообщили, что слышали "очень громкий шум" и "высокий свистящий звук". Они также увидели столб дыма.

* Сейчас следователи пытаются выяснить, кто отдал приказ об отправке системы "Бук" в Украину, и кто приказал сбить MH17.

Уилберт Паулиссен, глава голландской национальной уголовной полиции, сообщил на пресс-конференции: "MH17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с установки "Бук". Эта пусковая установка была привезена с территории Российской Федерации, и после запуска ее увезли обратно на территорию России".

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Спутниковые данные из США и Европейского космического агентства, а также показания многочисленных свидетелей, помогли определить место запуска, сказал он.

Паулиссен сказал, что JIT изучили и, в конечном счете, отвергли другие сценарии. Они также рассматривали возможность теракта на борту рейса, или даже возможность того, что его сбил военный самолет. Радиолокационные данные из России и Украины доказали, что в непосредственной близости не было никаких других самолетов.

По заявлениям следователей, они продемонстрировали, что наземная система противовоздушной обороны сбила Боинг 777. Они сравнили обломки Бука, извлеченные на месте катастрофы с различными типами ракет серии 9M38. Они также взорвали ракету на контролируемом испытании в Финляндии.

Судебно-медицинские экспертизы дали дополнительные улики. Фрагменты ракеты "Бук" были найдены в телах пилота и экипажа MH17 во время вскрытий. Следы стекла кабины доказывают, что осколки пробили самолет "извне". Из окна кабины были извлечены исковерканные куски металла от ракетного выстрела "огромной силы".

JIT сказали, что определил большую часть маршрута "Бука", после того, как он прибыл из России и был развернут на оккупированном повстанцами востоке Украины.

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Среди доказательств есть также изобличающие перехваченные телефонные звонки между лидерами повстанцев. Есть также фотографии, проанализированные и прошедшие проверку на подлинность, а также ранее неизвестные видео, полученные от свидетеля. После просьбы об информации на веб-сайте JIT к нам обратились несколько анонимных свидетелей, сказал Паулиссен.

Видео реконструкции на пресс-конференции демонстрирует передвижения "Бука". Он был замечен, когда покидал подконтрольный повстанцам Донецк на низкой платформе, в восточном направлении. После прибытия в Снежное во второй половине дня 17 июля, "Бук" выгрузили и отвезли в поле к югу от города. Рано утром на следующий день его вернули обратно через российскую границу из оккупированного повстанцами Луганска.

После пресс-конференции в среду появились перспективы долгого и ожесточенного противостояния с Кремлем, который категорически отрицает любое участие.

"Выводы, сделанные рабочей группой по расследованию крушения малазийского боинга, чрезвычайно политизированы. Я не верю в какой-либо из их выводов", - сказал газете РБК Леонид Слуцкий, недавно назначенный глава комитета по иностранным делам в парламенте России.

Эдуард Басурин, представитель поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецке, заявил, что повстанцы "не могли сбить Боинг", потому что у них не было зенитных ракет "Бук".

Басурин также сказал, что никто не видел спутниковые снимки США, которые якобы зафиксировали запуск ракеты. Он обвинил Украину в том, что она не предоставила информацию о том, "какие самолеты были в воздухе в то время". Даже, несмотря на то, что российская армия отказалась от своих заявлений о том, что украинский истребитель мог сбить MH17.

JIT до сих пор не идентифицировали 100 подозреваемых, в отношении которых сейчас ведут расследование. Следователи также не сказали, из какой они страны, но, согласно предположениям, они все были российскими солдатами и офицерами на службе.

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Маловероятно, что Москва позволит экстрадировать подозреваемых из России. Также неясно, где может проходить возможный судебный процесс, хотя международный суд в Гааге кажется очевидным выбором. Две трети жертв были гражданами Нидерландов. Остальные – из девяти других стран, в том числе, десять британцев.

Уилл Мейн, чей 20-летний брат Ричард погиб на борту MH17, сказал, что он и другие родственники удовлетворены следствием. "Они провели очень подробное расследование. "Бук" прибыл из России и вернулся обратно спустя один день. Это еще одно доказательство лжи и манипуляций России".

Мейн с осторожным оптимизмом сказал, что подозреваемые, в конечном итоге, будут экстрадированы из России. "Это будет сложно, но всегда нужно надеяться", - сказал он.

Следователи не могли сказать, сколько продлится их расследование, и добавили, что это будет "долгий путь". "Я сказал скорбящим родственникам, что не могу давать никаких обещаний", - сообщил главный голландский прокурор Фред Вестербеке. "Работа продолжается, в ней участвуют все страны и наши лучшие люди", - сказал он.

Предварительный отчет JIT – это подтверждение онлайн-расследования следственной группы Bellingcat. Они правильно определили место запуска ракеты. Основываясь на информации из социальных медиа, они отследили происхождение "Бука" до 53-й зенитно-ракетной бригады России, базирующейся в городе Курске. В результате Bellingcat подверглись ожесточенным атакам со стороны российских государственных СМИ.