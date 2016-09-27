Порошенко ветировал закон о праве военных разрывать контракты до окончания особого периода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. начальника Главного управления кадров - заместителя начальника Генштаба генерал-майор Владимир Талалай на брифинге в Киеве.

«Хотел бы обратить внимание на вопрос применения президентом Украины права вето в отношении принятого ВР 12 июля 2016 года закона Украины о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе», - заявил он.

«Минобороны совместно с Генштабом всесторонне изучены условия и обстоятельства в связи с принятием этого закона с изменениями, которые были внесены во время голосования в ВР. Изменения, которые были внесены в этот закон, создали условия, при которых могут быть созданы негативные последствия для обороноспособности государства. Мы не можем на сегодняшний день оголить подразделения от личного состава», - подчеркнул Талалай.

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«Вместе с тем, прогнозируемое увольнение значительного числа военных, которые при условии принятия этого закона получили бы право уволиться с военной службы вместе с увольнением военнослужащих «шестой очереди», значительно бы снизило боевые возможности воинских частей. Поэтому с целью обеспечения недопущения резкого снижения уровня боевой готовности президентом Украины, согласно Конституции Украины, применено право вето в отношении этого закона», - подчеркнул заместитель начальника Генштаба.

В то же время, по его словам, Генштаб и Минобороны работают над усовершенствованием законодательства о прохождении военной службы по контракту в условиях особого периода.

Как сообщал УНИАН, на заседании Верховной Рады Украины 12 июля 233 депутата проголосовали за законопроект №4689. Данный документ предусматривает предоставление права мобилизованным военнослужащим заключать краткосрочные контракты во время особого периода, а при окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить или досрочно расторгнуть его.

Документом устанавливается, что для лиц, которые принимаются на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения (наступления военного времени) или объявления решения о демобилизации, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: для лиц, которые выслужили во время действия особого периода не менее 11 месяцев – 6 или 12 месяцев; для других лиц – 18 месяцев.