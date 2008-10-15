Яценюк создал совет, который будет давать рекомендации Богатыревой

Созданный по инициативе председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Экспертный экономический совет будет постоянно действующим органом, члены которого будут собираться для обсуждения вопросов еженедельно.

Как сообщили УНИАН в институте Горшенина, основная цель Экономического совета – анализ экономической ситуации в стране и выработка эффективных предложений по предотвращению экономического кризиса.

Итоги каждого совещания Совета будут оформляться в четкие рекомендации для Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, в рамках Совета будет происходить постоянный мониторинг экономической ситуации в Украине.

Членами Совета являются ведущие эксперты в разных отраслях экономики и финансового сектора Украины: президент Украинской Национальной ипотечной ассоциации, экс-министр финансов Игорь ЮШКО, представитель Международного валютного фонда Ольга ЧМОЛА, представитель мирового Банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ, председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН, президент ПФТС Ирина ЗАРЯ, глава Наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА, директор института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

В институте напоминают, что 14 октября состоялось первое заседание Экономического совета, в ходе которого эксперты обсудили сложившуюся ситуацию в финансовом секторе Украины, в частности, ситуацию на межбанковском рынке и тенденции в банковской сфере страны.