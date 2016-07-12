На сайтах российской разведки и службы охраны появилась Конституция РФ без упоминания о Крыме

Вот так статья 65, где перечислены регионы, выглядит на сайте СВР, передает Медуза:

А вот так на сайте Кремля:

Конституция без аннексированного Крыма также размещена на сайтах Счетной палаты России, Главного управления МВД по вопросам миграции и региональных управлений Следственного комитета.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.