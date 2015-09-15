Рада определила дату начала временной оккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Законе Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины” устанавливается, что датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года.

Изменениями определяется, что данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и утрачивает силу с момента возврата временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины при условии предыдущего и полного возмещения убытков, нанесенных вследствие такой временной оккупации, в том числе моральных убытков принудительно перемещенных лиц или принятия ВР решения о признании этого закона утратившим силу.

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Кроме того, в Законе Украины “О создании свободной экономической зоны “Крым” и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины” исключается, в частности, положение, что началом временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя считается дата вступления в силу Резолюции № 68/262 Сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 27 марта 2014 года о поддержке территориальной целостности Украины.

Кроме того, изымается положение, согласно которому завершением временной оккупации территории Крыма и города Севастополя считается дата, с которой утрачивает силу Резолюция № 68/262 Сессии Генассамблеи ООН или пункт 6 указанной Резолюции, который призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать никакого изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Вместе с тем, устанавливается, что во время временной оккупации взимания налогов и сборов, единого социального взноса и применение регистраторов расчетных операций в отношении территории СЭЗ "Крым" действуют с учетом того, что к налогоплательщикам, которые по состоянию на начало временной оккупации имели местонахождение на территории Крыма и города Севастополя, не применяются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором началась временная оккупация, финансовые и штрафные санкции за нарушение требований порядка предоставления, исчисления, правильности заполнения налоговых деклараций (налоговой отчетности) и полноты уплаты сумм налогов и сборов.