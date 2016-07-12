Парубий: Рада как можно быстрее ратифицирует Соглашение о создании зоны свободной торговли с Канадой

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Для меня очень важно, что поддержка, которую вы предоставляете, является общим пониманием тех событий, которые были в Украине, и это не только агрессия Путина против Украины, это агрессия Путина против всего свободного мира, против всех стран, которые гарантировали безопасность, которые гарантировали мир без смертей, это вызов всей системе безопасности, на которой держалась послевоенная Европа и весь мир», - сказал Парубий.

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Он также выразил благодарность за финансовую, гуманитарную и политическую помощь, которая предоставляется Украине и выразил удовлетворение подписанием Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. «Я очень рад, что в эти дни подписано Соглашение о свободной торговле, и я хочу вам пообещать, что украинский парламент как можно быстрее ее ратифицирует, это будет для нас очень знаковым и важным праздником», - отметил Парубий.

Стороны во время разговора затронули тему возможной либерализации визового режима между двумя странами.

Говоря о ситуации на Донбассе, Парубий отметил, что «мы стоим на страже не только нашей страны, но и на страже всего свободного мира». Он выразил благодарность за то, что «весь этот период Канада была рядом, весь этот период мы чувствовали мощную и большую поддержку от Канады».

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При этом Председатель Верховной Рады заверил, что Украина является надежным, перспективным и привлекательным союзником для Канады, «я считаю, что Украина и Канада имеют очень много общего и в настоящей истории, и в будущем».

Он положительно оценил обучение канадских и украинских военных, которые проходят совместные учения на Яворовском полигоне и поблагодарил за помощь, выразив уверенность, что «они приобретают необходимые знания, а украинское войско получает большую материальную поддержку».

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в свою очередь, что для Канады важно выстраивать связи с Украиной в разных направлениях и сферах. Он обратил внимание на необходимость укрепления экономического партнерства. Он пожелал украинскому парламенту «быть преданным делу получения лучших результатов в ходе проведения реформ».

Трюдо заявил, что Канада последовательно будет поддерживать Украину в сохранении суверенитета и территориальной целостности.