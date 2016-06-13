Обвиняемого в педофилии аккордеониста Завадского выпустили на свободу

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий в Facebook.

"Освободили Завадского!!!" - написал он.

Как сообщает ТСН, сразу после освобождения музыкант поклонился и пригласил всех на свой будущий концерт.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2012 года в Киеве милиция задержала Завадского и еще двух мужчин в рамках расследования дела по ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

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Завадскому инкриминировались 11 эпизодов растления несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.

10 июля 2014 года Подольский районный суд Киева приговорил Завадского к 13 годам лишения свободы.

20 апреля 2016 года Апелляционный суд Киева отменил этот приговор и направил дело на новое судебное расследование.