Суд отменил приговор аккордеонисту Завадскому, которого посадили на 13 лет за педофилию
18:35, 20 апреля 2016Общество
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Апелляционный суд Киева отменил приговор и направил дело на новое судебное расследование в отношении известного украинского аккордеониста Игоря Завадского, который был осужден за педофилию к 13 годам лишения свободы.
Дело Завадского пересмотрят / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре города Киева.
«Сегодня суд огласил резолютивную часть постановления, которым отменил приговор Завадскому и направил дело на новое судебное расследование другому составу суда”, - отметили в ведомстве.
В то же время прокуратура отмечает, что не согласна с таким решением, поскольку считает, что винаЗавадского была доказана и подтверждена собранными доказательствами.
Как сообщал УНИАН, Подольский районный суд Киева приговорил известного украинского аккордеониста, заслуженного артиста Игоря Завадского к 13 годам лишения свободы за развращение несовершеннолетних.
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