Суд отменил приговор аккордеонисту Завадскому, которого посадили на 13 лет за педофилию

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре города Киева.

«Сегодня суд огласил резолютивную часть постановления, которым отменил приговор Завадскому и направил дело на новое судебное расследование другому составу суда”, - отметили в ведомстве.

В то же время прокуратура отмечает, что не согласна с таким решением, поскольку считает, что винаЗавадского была доказана и подтверждена собранными доказательствами.

Как сообщал УНИАН, Подольский районный суд Киева приговорил известного украинского аккордеониста, заслуженного артиста Игоря Завадского к 13 годам лишения свободы за развращение несовершеннолетних.