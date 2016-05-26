В СБУ объяснили, почему не пустили делегацию ООН в места лишения свободы на Донбассе (видео)

Об этом он сказал в четверг во время Международной конференции во Львове, передает "Украинская правда".

Комментируя ситуацию с миссией ООН, он рассказал, что лично подписывал документ, "которым позволял посещать заведения содержания лиц, находящихся под стражей в учреждениях службы безопасности, то есть в следственном изоляторе".

"Но это не означает, что иностранные наблюдатели должны заходить в районные подразделения СБУ в зоне АТО", - сказал он.

"У нас не удерживаются люди в районных подразделениях. Зато там работают районные сотрудники, там стоит аппаратура засекречивания, оружие, документальные материалы", - сказал Грицак.

Он отметил, что СБУ допускает международных наблюдателей именно к местам содержания задержанных или заключенных.

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"Для сравнения хочу сказать, что мы показали около 600 человек, задержанных СБУ и находящихся на стадии досудебного расследования или ожидающих суда. Зато со стороны "ДНР" и "ЛНР" был допуск только до 4 человек", - сказал Грицак.

Он сказал, что готов встретиться с представителями миссии ООН и дать разъяснения.

Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы.

Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым местам лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.

26 мая СБУ заявила, что не допустила миссию подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.