Скандал с отказом делегации ООН в доступе к тюрьмам на Донбассе: в СБУ говорят, что в миссии был россиянин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

По ее данным, делегация ООН провела мониторинг всех пенитенциарных заведений, которые планировала посетить в Украине. Но внеплановую проверку управлений СБУ в Мариуполе и Краматорске представители спецслужбы не дали возможности провести.

«СБУ аргументирует это тем, что членом этой мониторинговой миссии был гражданин РФ», - отметила она.

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Севостьянова добавила, что сегодня во второй половине дня, в 14 часов, планирует провести встречу с представителями подкомитета ООН и СБУ.

Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предотвращению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы.

Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым местам лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.

«Нам отказали в возможности посетить некоторые места, в которых, согласно серьезным сообщениям, люди содержатся в заключении и подвергаются пыткам или бесчеловечному обращению», - заявил Эванс.

Делегация пришла к выводу, что визит, который начался 19 мая и должен был завершиться 26 мая, «был скомпрометирован» и не может быть продлен.

Эксперты собирались оценить условия содержания заключенных в украинских тюрьмах и следственных изоляторах, а также гарантии их защиты от пыток и жестокого обращения, и изложить полученные данные в докладе.

Справка УНИАН. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1984 году. В 2006 году вступил в силу факультативный протокол к этой Конвенции. Он дает возможность экспертам ООН без предупреждения посещать места лишения свободы и общаться с заключенными и задержанными без присутствия представителей власти.