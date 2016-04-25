Нидерланды хотят как можно скорее внести в Совет ЕС предложение о безвизовом режиме с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в понедельник в Брюсселе в Европарламенте во время заседания Комитета Ассоциации Украина-ЕС.

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Де Гойер сообщил, что после того, как Еврокомиссия приняла законодательную инициативу, сейчас она обсуждается государствами-членами.

"Я рассчитываю, что мы проведем еще пару раундов обсуждения. Как президенство мы преследуем цель упростить этот процесс и ждем открытой и конструктивной дискуссии в рабочей группе и в Комитете постоянных представителей для того, чтобы внести этот вопрос на рассмотрение Совета как можно скорее, в течение следующих пары месяцев", - подчеркнул дипломат.

Напомнив, что для принятия решения необходимо квалифицированное большинство, постоянный представитель Нидерландов в ЕС заверил, что будет сделано все, чтобы за это решение проголосовали как можно больше стран.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной ЕК в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности подтверждено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.