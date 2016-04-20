Еврокомиссия официально предложила отменить визы для украинцев

Соответствующее объявление он сделал в среду в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН. Об этом говорится и в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

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"Я рад объявить, что Еврокомиссия сегодня приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство. Иными словами, мы выполняем наши обязательства предложить безвизовые поездки в ЕС украинским гражданам с биометрическими паспортами", - заявил Аврамопулос.

Еврокомиссар сообщил, что сейчас эта законодательная инициатива будет передана в Совет ЕС и Европейский парламент для обсуждения и принятия решения. "Я надеюсь, что безвизовые поездки для украинских граждан в ЕС очень скоро будут реальностью", - подчеркнул он.

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Как известно, согласно процедуре Евросоюза, предложение Еврокомиссии должно пройти длительную процедуру согласования среди стран-членов Евросоюза и в Европарламенте.

Эта процедура занимает не менее месяца. После этого она должна быть утверждена Советом ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которая собирается раз в квартал.