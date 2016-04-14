Турция считает, что для запрета Меджлиса в Крыму нет оснований
19:48, 14 апреля 2016Политика
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Для запрета в Крыму российскими оккупационными властями Меджлиса крымскотатарского народа нет оснований.
Турция продолжит поддерживать крымских татар / gazeta.lviv.ua
Об этом заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель. "Я считаю, что это последнее дело является лишь очередной волной происходящего в последнее время. Это подавление людей, это направлено против прав человека и против справедливости, и весь этот процесс, который должен быть правовым, по моему мнению, не имеет обоснования", - заявил Йонет Джан Тезель.
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Посол заявил, что Турция продолжит поддерживать крымских татар, поскольку они хотят жить в Крыму по-демократически, имея возможность пользоваться своими правами и защищать свою идентичность.
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