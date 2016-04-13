Чубаров призывает срочно созвать Совбез ООН из-за запрета Меджлиса

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

"Исхожу из того, что Президент Украины обязан немедленно обратиться в адрес Генерального секретаря ООН, а также руководства Европарламента и Совета Европы с требованием срочного созыва Совета Безопасности ООН, исполнительных органов Евросоюза и Совета Европы с целью упреждения угрозы прямой расправы над коренным народом Крыма, исходящей со стороны России, оккупировавшей полуостров", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко о запрете Меджлиса: Это восстановление сталинской политики в отношении коренного народа Крыма

По словам Чубарова, решение, принятое о "приостановлении деятельности" Меджлиса крымских татар "прокурором" оккупированного полуострова Натальей Поклонской является изначально никчемным, однако будет обеспечиваться карательными органами Российской Федерации, оккупировавшей Крым.

Чубаров убежден, что данное решение принято исключительно по указке Кремля с целью конфронтации взаимоотношений со всем международным сообществом.

Читайте такжеРоссия хочет запретить Меджлис из-за его несогласие с аннексией Крыма - содокладчики ПАСЕ

По его словам, данное решение - это хамский ответ Путина на призывы подавляющего большинства депутатов Европейского парламента, выступивших в защиту прав крымскотатарского народа и требованиями к России прекратить репрессии против Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, сегодня "прокурор" Крыма Наталья Поклонская решила "приостановить" деятельность Меджлиса крымских татар на оккупированном полуострове. Копию решения вручили представителям Меджлиса.