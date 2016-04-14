Керри назвал жестокими действия Кремля в отношении противников оккупации Крыма

Об этом говорится в документе со ссылкой на государственного секретаря США Джона Керри, передает "Крым.Реалии".

Россия «особенно жестко» действует в отношении лиц и организаций, которые выступают против силовой и незаконной аннексии Россией украинского Крыма и борющихся с поддерживаемыми Москвой боевиками на востоке Украины, говорится в докладе.

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В отчете также отмечается, что «систематическим преследованиям и дискриминации» со стороны российских властей в Крыму подвергаются украинцы и крымские татары на полуострове.

В отчете Госдепартамента США отмечается, что Кремль «осуществляет ряд мероприятий по подавлению инакомыслия», прибегая к «новым репрессивным законам и избирательному преследованию», чтобы запугивать, дискредитировать, преследовать в судебном порядке, осуждать тех, кто «критикует деятельность власти» .

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Москва неоднократно отвергала подобные обвинения со стороны Запада, обычно резко критически отзываясь на предыдущие доклады Госдепартамента США о правах человека.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля так называемый "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская вынесла решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымских татар.

Копия документа вручена представителям общественного объединения.