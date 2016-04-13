Коалиция поддержала состав нового Кабмина

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрий Столярчук.

Читайте такжеТорги за кресла в Кабмине: СМИ показали согласованный состав нового правительства

"Еще одним голосованием коалиция абсолютным большинством поддержала согласованный состав нового правительства", - говорится в его сообщении.

Еще одним голосованием коалиция абсолютным большинством поддержала согласован состав нового Правительства. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 13 апреля 2016 г.

Кроме того, на собрании коалиции президенту Украины Петру Порошенко предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины. За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции, но один воздержался, а один проголосовал против.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.