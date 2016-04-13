Коалиция поддержала кандидатуру Гройсмана на пост премьера

18:49, 13 апреля 2016
Политика
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На собрании коалиции президенту Украины Петру Порошенко предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил один из участников собрания, пожелавший остаться неназванным.

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За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции, но один воздержался, а один проголосовал против.

Собрание ведет лидер фракции "БПП" Юрий Луценко.

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