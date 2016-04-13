Коалиция поддержала кандидатуру Гройсмана на пост премьера
18:49, 13 апреля 2016Политика
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На собрании коалиции президенту Украины Петру Порошенко предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.
Участники собрания коалиции поддержали кандидатуру Гройсмана / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил один из участников собрания, пожелавший остаться неназванным.
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За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции, но один воздержался, а один проголосовал против.
Собрание ведет лидер фракции "БПП" Юрий Луценко.
Коаліція щойно абсолютною більшістю підтримала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. pic.twitter.com/lTy6Me7L0R— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 13 апреля 2016 г.
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