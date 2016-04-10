В БПП заявили, что новым премьером станет Гройсман
16:52, 10 апреля 2016Политика
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Также депутат заверил, что БПП будет голосовать за отставку Яценюка.
В БПП уверены, что новым премьер-министром будет Гройсман / Фото УНИАН
Народный депутат от БПП Вадим Денисенко заявил о том, что новым премьер-министром Украины станет Владимир Гройсман.
Об этом после заявления об отставке премьер-министра Арсения Яценюка он рассказал в эфире Эспрессо.TV.
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"Я уверен на 99,9%, что новым премьером станет Гройсман", - заявил он.
Также Денисенко заверил, что БПП будет голосовать за отставку Яценюка.
Как сообщал УНИАН, сегодня ремьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.
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