В БПП заявили, что новым премьером станет Гройсман

Народный депутат от БПП Вадим Денисенко заявил о том, что новым премьер-министром Украины станет Владимир Гройсман.

Об этом после заявления об отставке премьер-министра Арсения Яценюка он рассказал в эфире Эспрессо.TV.

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"Я уверен на 99,9%, что новым премьером станет Гройсман", - заявил он.

Также Денисенко заверил, что БПП будет голосовать за отставку Яценюка.

Как сообщал УНИАН, сегодня ремьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.