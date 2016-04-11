ЕК предложит Украине безвизовый режим, независимо от результатов референдума в Нидерландах - СМИ
Европейская комиссия в апреле предложит ЕС ввести безвизовый режим с Украиной, несмотря на итоги референдума в Нидерландах.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве ЕС.
"Может показаться, что мы как будто игнорируем голландских избирателей, но мы должны держать свое слово, данное Украине, которая выполнила условия", — сообщил источник.
При этом, по словам собеседника агентства, в предложения Еврокомиссии будет содержаться норма, позволяющая странам ЕС временно восстановить визы, если произойдет всплеск миграции.
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Отмечается, что для вступления предложения Еврокомиссии в силу, ее должны одобрить большинство стран-членов ЕС и Европейский парламент.
Как сообщал УНИАН, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, результаты референдума в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом не помешают нашей стране получить безвизовый режим со странами ЕС.