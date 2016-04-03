"Встретиться с Обамой помог Байден": Порошенко рассказал, о чем договорился в Вашингтоне

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встретиться с президентом США Бараком Обамой на полях Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне ему помог вице-президент США Джозеф Байден.

Об этом Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, информируя о своем участии в Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, который состоялся на этой неделе.

«Состоялся очень долгий и очень эффективный ленч с руководством США, с вице-президентом Байденом, на котором присутствовал государственный секретарь Керри», - отметил Порошенко.

«По итогам этого ленча с помощью вице-президента Байдена была организована встреча с президентом США Бараком Обамой, который полностью подтвердил все те договоренности, которые были достигнуты во время ленча, а их очень много», - заявил он.

«Позиция первая – это 335 млн долларов, которые без каких-либо условий наконец-то Украина получит в виде финансирования сектора обороны и безопасности», - сообщил президент, отметив, что эти средства пойдут на закупку новейшего вооружения и оборудования, проведение тренингов как для десантников, так и для сил спецопераций и Нацгвардии.

«Была четкая позиция относительно подписания соглашения о предоставлении кредитных гарантий на сумму 1 млрд долларов, которые нам необходимы, и это привязано к одному чрезвычайно важному вопросу – это формирование новой коалиции, избрания парламентом нового правительства и решительная активизация и продолжение реформ», - подчеркнул Порошенко.