В Одессе на Куликовом поле петардой травмирован участник поминальной акции

Одесса. 2 апреля. УНИАН. В Одессе на Куликовом поле сегодня из-за взрыва петарды травмирован участник поминальной акции по погибших 2 мая 2014 года. Как сообщил УНИАН заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Виктор Вдовин, на Куликовом поле проходила публичная акция.

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«Один из участников хотел зажечь лампадку. Когда он это сделал, произошел взрыв. По предварительным данным, там оказалась петарда», - сказал Вдовин. По его данным, у потерпевшего – перелом двух пальцев руки и рваная рана ладони, его доставили в больницу.

По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

«Когда потерпевший отойдет от шока, он будет допрошен. Возможно, будут выяснены какие-то нюансы», - отметил Вдовин.

На Куликовом поле сегодня проходила акция, посвященная очередной дате со дня гибели людей в расположенном здесь Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Как сообщили УНИАН очевидцы, на Куликовом поле собралось несколько десятков «куликовцев». Также пришли проукраинские активисты. Оппонентов, между которыми произошла словесная перепалка, разделяли сотрудники правоохранительных органов.

Взрыв произошел, когда митинг завершился.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.