На Куликово поле в Одессе 2 мая пожарные машины прибыли через 30 минут после вызова - отчет

Об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, презентованном сегодня в Киеве.

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В отчете отмечается, что первый звонок в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС поступил в 19.31 сразу после того, как загорелись первые палатки на Куликовом поле, и уже после того звонки поступали неоднократно.

"Хотя ближайшая пожарная часть находилась менее чем в пяти минутах езды от Куликового поля, первые пожарные машины прибыли более чем через 30 минут: ГСЧС в своем служебном расследовании определила время прибытия как 20.09", - сообщают в Совете Европы.

Отмечается, что аудиозапись якобы телефонных звонков в оперативно-координационный центр позже была опубликована в Интернете. На ней можно услышать диспетчера, которая говорила звонившим лицам, что от горящих палаток на открытом пространстве нет риска, после чего она прекращала разговор; в какой-то момент она советовалась со своим руководителем, стоит ли ей и в дальнейшем вести себя таким образом, на что получила положительное решение. Когда поступили первые звонки о пожаре в Доме профсоюзов, диспетчер отвечала, что информация принята к сведению. Однако между первым звонком о пожаре в Доме профсоюзов и приказом на отправку первой пожарной машины была 10-минутная задержка.

Кроме этого в отчете отмечается, что агрессивное поведение активистов на Куликовом поле не позволило пожарным бригадам своевременно выполнять свои обязанности.

"Согласно отчету Временной следственной комиссии ВР, было две причины для задержки приезда пожарных машин на Куликово поле", - говорится в документе.

"Первая заключалась в том, что господин Боделан (тогдашний начальник ГУ ГСЧС в Одесской области), который на тот момент был на Куликовом поле, позвонил в 19.32 в оперативно-координационный центр и отдал приказ диспетчерам о том, что пожарные машины можно отправлять только по команде: господин Боделан сообщил ВСК, что он взял на себя личную ответственность за отправку пожарно-спасательных подразделений, с целью недопущения угрозы жизни спасателей, учитывая ситуацию с захватом пожарной машины тремя часами ранее", - сообщают в Совете Европы.

Также в соответствии с доказательствами, которые представители ГСЧС предоставили ВСК, агрессивное поведение со стороны активистов не позволило пожарным бригадам выполнять свои обязанности, а меры по тушению пожара могли начаться только после проведения переговоров с активистами и, как результат, создания безопасного коридора для пожарных бригад.

Однако "Группа 2 мая" сообщила МКГ, что в своем расследовании они не нашли никаких доказательств препятствования пожарным бригадам.