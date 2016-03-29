Сакварелидзе: мое увольнение – это сигнал, что реформы в Украине никому не нужны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Как вы уже знаете, сегодня генпрокурор Украины уволил меня с должности своего заместителя и областного прокурора Одесской области. Формальным поводом для этого, по их определению, послужило грубое нарушение прокурорской этики. Я хочу открыто заявить: да, я нарушил прокурорскую этику. Но именно в их понимании этого термина… В их понимании прокурорская этика – это воровство, это коррупция и круговая порука… Эту этику я нарушил и всегда буду нарушать... С первого дня своего назначения на должность я занимался постоянной борьбой именно с этими так называемыми правилами этики", - заявил Сакварелидзе.

При этом он подчеркнул, что именно борьба с коррупцией была основной задачей, поставленной ему лично президентом Украины.

"Такая атака на меня и моя команду - это сигнал, что Украине не нужны реформы. Это зачистка тех, кто намерен бороться в Украине с коррупцией", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что он продолжит свою "борьбу за справедливость" и не исключил дальнейшие нападки на членов его команды.

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Как сообщил сегодня утром УНИАН, генпрокурор Виктор Шокин уволил Давида Сакварелидзе из органов прокуратуры. Также генпрокурор привлек его к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Примечательно, что увольнение самого Шокина с должность генпрокурора через несколько часов одобрила Верховная Рада.