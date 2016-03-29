Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры - ГПУ

Заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакваралидзе уволен из органов прокуратуры. Также генпрокурор привлек его к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики". Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

Читайте также"Коллективный донос": Сакварелидзе прокомментировал письмо нардепов от Одесской области с требованием уволить его

"Заместитель генерального прокурора Украины Д. Сакваралидзе уволен из органов прокуратуры. Структуру Генпрокуратуры приведено в соответствие с требованиями Закона Украины «О прокуратуре». В генеральной прокуратуре в течение последнего времени неоднократно поступали коллективные депутатские обращения и запросы относительно несоответствия требованиям статей 8, 15 Закона Украины "О прокуратуре" установленной в структуре и штатном расписании должности заместителя генерального прокурора Украины – прокурора Одесской области, которую занимает Д. Сакварелидзе.

Также обоснованность решения об установлении указанной должности стало предметом судебного обжалования в Окружном административном суде города Киева по иску народного депутата Украины.

Генеральным прокурором Украины приведено в соответствие к требованиям Закона Украины "О прокуратуре" структуру и штатное расписание органов прокуратуры путем издания приказа о ликвидации должности заместителя Генерального прокурора Украины – прокурора Одесской области с одновременным установлением должности прокурора Одесской области", - сказано в сообщении.

Кроме того Генеральный прокурор Виктор Шокин своим приказом от 29 марта привлек к дисциплинарной ответственности Сакварелидзе "за грубое нарушение правил прокурорской этики, вмешательства в непредусмотренном законодательством порядке в служебную деятельность другого прокурора, совершение проступка, который порочит работника прокуратуры, неисполнение и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, освободив его от должности заместителя Генерального прокурора Украины – прокурора Одесской области и из органов прокуратуры".