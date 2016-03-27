В Кривом Роге на выборах мэра явка избирателей по состоянию на 12.00 составила 23% - горизбирком
13:48, 27 марта 2016Политика
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В Кривом Роге на внеочередных выборах городского головы явка избирателей по состоянию на 12.00 составила 23%.
По состоянию на 12.00 составила 23% / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Криворожской городской избирательной комиссии.
Читайте такжеВ Кривом Роге работают все 293 участка для голосования на внеочередных выборах мэраПо данным горизбиркома, наибольшая явка избирателей на данный час зафиксирована в Ингулецком - 29% и Терновском - 27% районах.
В Октябрьском районе уже проголосовали 24% избирателей, в Саксаганском - 23%, в Центрально-городском - 22%, в Дзержинском и Долгинцевском районах явка избирателей составила по 20%.
В Кривом Роге - 293 избирательных участка, более 514 тысяч избирателей.
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