В Кривом Роге на выборах мэра явка избирателей по состоянию на 12.00 составила 23% - горизбирком

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Криворожской городской избирательной комиссии.

Читайте такжеВ Кривом Роге работают все 293 участка для голосования на внеочередных выборах мэраПо данным горизбиркома, наибольшая явка избирателей на данный час зафиксирована в Ингулецком - 29% и Терновском - 27% районах.

В Октябрьском районе уже проголосовали 24% избирателей, в Саксаганском - 23%, в Центрально-городском - 22%, в Дзержинском и Долгинцевском районах явка избирателей составила по 20%.

В Кривом Роге - 293 избирательных участка, более 514 тысяч избирателей.