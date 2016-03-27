ОПОРА заявила о выдаче денег избирателям рядом с участком

По информации наблюдателя ОПОРы, неподалеку участке был замечен автомобиль ВАЗ 2104 (д.н. 397-96АЕ) синего цвета. "Когда избиратель выходил с участка, то подходил к двум людям, которые стояли возле участка и они вместе шли к автомобилю, где избиратель получал деньги", - говорится в сообщении ОПОРы.

Читайте такжеВ Кривом Роге избирателей на участки подвозят автобусами, а в списках есть умершие - ОПОРАНапомним, что согласно ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права" наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Кроме этого, как сообщили в Криворожской городской избирательной комиссии (ГИК), злоумышленники похитили кабель связи, из-за чего без телефонной связи и интернета осталось помещение Криворожской ГИК. По словам представителей комиссии, неизвестно когда восстановится связь, однако работы по возобновлению уже ведутся.