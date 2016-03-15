63% украинцев считают, что между Украиной и РФ война, 65% россиян думают наоборот – опрос

Об этом свидетельствует сравнение результатов социологических исследований Киевского международного института социологии (КМИС) и Левада-Центра, сообщает пресс-служба КМИС.

«Большинство украинцев соглашаются с мнением, что Россия и Украина воюют между собой: поддержали это утверждение 63% опрошенных, не поддержали – 18%, а 19% не смогли ответить», - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают социологи, россияне в основном не признают происходящее войной между двумя государствами. Среди респондентов из России только 25% считают, что Украина и Россия воюют, 65% придерживаются противоположного мнения, а 11% не высказались по этому поводу.

«Позиция, которую заняло большинство украинцев в 2014 году, практически не претерпела изменений. Россияне преимущественно не считают свою страну стороной военного конфликта и не признают наличия армии РФ в Украине. Зато украинцы в большинстве своем убеждены в том, что между двумя странами идет война, и это подтверждается присутствием российских войск на украинской территории», - сообщили в КМИС.

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5-16 февраля КМИС провел собственное исследование общественного мнения в Украине. Методом личного интервью опрошено 2020 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской области опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях, в Донецкой - на всей территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%, 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Для сравнения используются данные опроса Левада-Центра, проведенного 22-25 января по репрезентативной для России выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Опрос проводился на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,4%.

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