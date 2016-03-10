Украина и Турция усилят сотрудничество в сфере безопасности и обороны, а также борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом - декларация

Об этом говорится в тексте совместной Декларации по результатам Пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республики.

В частности сторонами достигнута договоренность: «усилить координацию, сотрудничество и договорную базу между Украиной и Турецкой Республикой в сфере безопасности и обороны».

Также Украина и Турция договорились углублять сотрудничество в вопросах реформирования Совета Безопасности ООН и других многосторонних механизмов с целью обеспечения международного мира и безопасности; способствовать укреплению механизмов региональной безопасности в Черном море; наращивать сотрудничество в контексте общих усилий, направленных на обеспечение международной безопасности, в т.ч. и в рамках НАТО.

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«Принимать совместные шаги, направленные на деоккупацию Крыма, усилить сотрудничество в рамках ООН, СЕ и ОБСЕ с целью восстановления суверенитета Украины над полуостровом и защиты прав граждан Украины, в частности крымских татар, на временно оккупированных территориях», - говорится в документе.

Кроме этого, в тексте совместной Декларации говорится о том, что Украина и Турция будут налаживать эффективное сотрудничество правоохранительных и разведывательных органов для борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

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В документе указано, что Украина и Турция договорились «объединить усилия в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом во всех их проявлениях, в том числе путем налаживания эффективного сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов двух стран».